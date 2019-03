Pobres pagam mais pela água do que ricos, afirma ONU

Água, bem precioso e escasso

Canais entre sul e norte da China

O país mais populoso do mundo já enfrenta problemas suficientes com o "ouro líquido": em algumas províncias do norte da China, os cidadãos têm menos água per capita do que nas regiões desérticas do Oriente Médio. O governo compensa transportando a água doce do sul para o norte em enormes canais. Contudo também se estima que 80% das águas subterrâneas do país estejam contaminadas.