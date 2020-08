Pitadas: Schupfnudeln, nhoque à moda alemã

Apesar do nome (nudel = macarrão), os schupnudeln são mais parecidos com o nhoque de batata. Mais compridos que o primo italiano, eles têm a espessura de um dedo e são típicos no sul da Alemanha.

Feitos à mão, os schupnudeln levam apenas batata, farinha, ovo, sal, noz-moscada e, em algumas receitas, salsinha. Eles são servidos como acompanhamento ou prato principal e apreciados doces (com açúcar e canela, sementes de papoula ou purê de maçã) ou salgados – com bacon e chucrute, por exemplo.

Leia mais: Cinco receitas alemãs com batata

Antigamente comida dos pobres, os schupnudeln teriam surgido na região da Suábia, no sudoeste da Alemanha. Os primeiros deles de que se tem registro foram preparados por soldados durante a Guerra dos Trinta Anos (1618-1648), com suas rações de farinha e água.

Depois que as batatas se popularizaram – graças ao impulso do rei Frederico 2º, da Prússia – e ficaram mais baratas que a farinha, teriam sido acrescentadas à receita. O monarca viu no tubérculo originário dos Andes, que chegou à Alemanha em 1630, uma forma de compensar safras ruins de cereais e acabar com a fome.

Hoje, a versão alemã do nhoque é presença certa na região da Suábia, cujo território se divide entre os estados da Baviera e de Baden-Württemberg. A massa também é particularmente apreciada na região de Baden, no oeste de Baden-Württemberg, e na vizinha Áustria.

O nome schupfnudeln vem do termo suábio "schupfen", que quer dizer empurrar, em referência ao movimento de pressionar os pedaços de massa e rolá-los para obter a forma típica da massa. Eles também são chamados de buabaspitzle, bauraseckele e bauchstecherle.

Confira a receita:

Ingredientes

1 kg de batatas secas e farinhentas (tipo asterix, de casca rosa)

60 g de farinha de trigo

1 ovo

Sal

Noz-moscada

2 colheres (sopa) de salsinha picada (opcional)

50 g de manteiga

Modo de preparo

Lavar as batatas e cozinhar com a casca. Escorrê-las e descascá-las. Colocá-las sobre uma superfície de trabalho enfarinhada.

Amassar as batatas e acrescentar 60 g de farinha (eventualmente mais, para dar liga), o ovo, a salsinha, 1 pitada de sal e uma pitada de noz-moscada. Trabalhar tudo com as mãos até obter uma massa homogênea. Formar rolos com a espessura de um polegar e cortar em pedaços com cerca de 5 cm de comprimento. Rolar cada um dos pedaços, formando os schupfnudeln compridinhos, e deixar descansar por cerca de 15 minutos.

Aquecer a manteiga e fritar os schupnudeln, virando-os na frigideira até que fiquem levemente marrons e crocantes.

Toda semana, a coluna Pitadas traz receitas, curiosidades e segredos da culinária europeia, contados por Luisa Frey, jornalista aspirante a mestre-cuca.