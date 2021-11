Método que exige autocontrole e precisão foi criado pelo alemão Joseph Pilates na primeira metade do século 20. Com a ajuda da esposa, a enfermeira Clara Zeuner, ele desenvolveu a técnica que conquistou muitos adeptos.

Hoje mundialmente conhecido, o Pilates envolve força muscular, autocontrole, consciência na respiração e filosofia de movimento. A complexa compilação de exercícios foi desenvolvida pelo alemão Joseph Hubert Pilates. Nascido no ano de 1883 no estado alemão da Renânia do Norte-Vestfália, Pilates teve uma infância marcada por problemas físicos e respiratórios, como asma, febre reumática e raquitismo. Já na juventude, ele interessou-se pelo treinamento e fortalecimento do corpo, inteirando-se sobre ginástica, esqui, fisiculturismo, ioga e meditação.