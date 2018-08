Pico mais alto da Alemanha tem neve em pleno verão

Apesar de ser verão na Alemanha, nesta segunda-feira (27/08), a Zugspitze, montanha mais alta do país, amanheceu coberta de neve. A camada branca começou a se formar na manhã do domingo e atingiu quase 10 centímetros de espessura.

As imagens da neve na região contrastam com a onda de calor registrada neste mês na Europa, que provocou incêndios florestais em diversas regiões do continente, incluindo, mais recentemente, em Berlim.

Localizada no estado da Baviera, no sul do país, a montanha tem 2.962 metros. A temperatura local chegou à mínima de 7 graus negativos no fim de semana.

A calota de neve pode ser vista a partir de 1.700 metros de altura na montanha, sendo que a partir de 2 mil metros, ela se apresenta mais densa.

A Zugspitze é uma popular atração turística, sendo visitada anualmente por meio milhão de pessoas. O mais fácil acesso ao pico da montanha é garantido por um bondinho.

Estação meteorológica no alto da Zugspitze

O fim de semana foi frio em muitas regiões da Baviera. Entretanto, o verão ainda não se deu por vencido na área. O Serviço Meteorológico Alemão (DWD) prevê um novo aumento nas temperaturas locais.

Também houve queda de neve em montanhas austríacas. As estações de medição meteorológicas de Sonnblick e Rudolfshütte, na região de Hohe Tauern, nos Alpes, registraram cerca de 40 centímetros de neve fresca.

MD/dpa/ots

