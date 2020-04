PIB da China despenca no primeiro trimestre

A economia da China caiu pela primeira vez em décadas no primeiro trimestre de 2020, devido à crise do coronavírus, que praticamente freiou a atividade econômica no país asiático.

O Escritório Nacional de Estatísticas (NBS) anunciou nesta sexta-feira (17/04) que o Produto Interno Bruto (PIB) da China caiu 6,8% no período de janeiro a março, na comparação com o mesmo trimestre do ano anterior.

A queda se deveu às limitações sociais impostas pelo governo no combate ao novo coronavírus, que impediram a movimentação de trabalhadores, fecharam fábricas e lojas e afetaram duramente a economia.

Alguns analistas supõem que os números foram mascarados e que a queda real é ainda pior. "A contração real no primeiro trimestre é sem dúvida muito maior do que sugerem as cifras oficiais", estima o economista Ting Lu, do banco de investimento Nomura.

É a primeira queda desde 1992, quando a China começou a divulgar dados trimestrais. A última vez em que a China experimentou um ano de queda na economia foi em 1976, no fim da Revolução Cultural.

No primeiro trimestre do ano, a atividade industrial recuou 8,4% na China. As vendas caíram 19%. No geral, os resultados de março são melhores dos que os de janeiro e fevereiro, o que indica uma recuperação.

Em 2019, a economia da China, a segunda maior do mundo, cresceu 6,1%, um resultado modesto para um país acostumado a elevadas taxas de crescimento econômico nas últimas décadas.

Para este ano, muitos analistas avaliam que um crescimento de 1% a 3% é viável.

