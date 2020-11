Pfizer oferece ao Brasil milhões de doses de vacina contra covid-19

A Pfizer anunciou nesta quarta-feira (18/11) que ofereceu uma proposta ao governo brasileiro para fornecer milhões de doses da sua vacina contra o novo coronavírus no primeiro semestre de 2021.

A farmacêutica multinacional, com sede nos EUA, afirmou que a proposta está em linha com acordos fechados com outros países, inclusive na América Latina. O Brasil é um dos países do mundo mais afetados pela pandemia, com quase 6 milhões de casos registrados.

O Ministério da Saúde confirmou que houve um encontro com representantes da Pfizer na terça-feira e comunicou que poderá comprar a vacina se ela se mostrar segura e for aprovada pela Anvisa.

A Pfizer acrescentou que está em contato com a Anvisa para a aprovação e que já tem um plano para transporte e armazenamento da vacina em baixas temperaturas, o que é necessário para manter a condição de uso, por meio de uma embalagem especial que utiliza gelo seco.

Nesta quarta-feira, a Pfizer e a sua parceira, a empresa alemã Biontech, anunciaram resultados conclusivos da terceira e última fase de testes clínicos da sua vacina, com uma eficácia de 95% na prevenção e sem efeitos colaterais graves.

As empresas anunciaram ainda que a vacina contra a covid-19 é segura e que se preparam para pedir em alguns dias a aprovação de emergência nos Estados Unidos.

AS/rtr/ots