PF faz operação contra envolvidos em atos golpistas

A Polícia Federal (PF) cumpre nesta sexta-feira (20/01) mandados de prisão, busca e apreensão contra suspeitos de participarem dos atos antidemocráticos na Praça dos Três Poderes em Brasília em 8 de janeiro. A operação batizada de Lesa Pátria mira os envolvidos diretos na invasão e financiadores dos atos.

Expelidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF), oito mandados de prisão e 16 de busca e apreensão são cumpridos no Distrito Federal, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso do Sul.

Os suspeitos de envolvimento nas invasões golpistas em Brasília devem responder pelos crimes de abolição violenta do Estado democrático de direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição, e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido.

A PF afirmou que as investigações sobre os ataques ainda estão em curso.

A operação ocorre um dia após o ministro do STF Alexandre de Moraes libertar 220 detidos envolvidos no ataque e manter a prisão preventiva de 354 acusados.

Ataques em Brasília

Em 8 de janeiro, grupos organizados de extremistas de direita promoveram um dia de terror em Brasília, invadindo e depredando o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e a sede do STF – marcando o momento mais violento da política brasileira pós-redemocratização e um ápice do movimento golpista que tenta reverter ilegalmente o resultado da última eleição presidencial.

Vestidos com as cores verde amarela e pregando um golpe militar, os bolsonaristas invadiram primeiro o Congresso e depois se dirigiram para as sedes dos outros poderes, nunca sendo barrados de maneira decisiva pelas forças de segurança do Distrito Federal, o que levantou acusações de conivência ou incompetência das autoridades locais.

A depredação só terminou mais de duas horas depois, quando a tropa de choque e a cavalaria da PM finalmente agiram de maneira decisiva contra os bolsonaristas.

Após os ataques, muitos golpistas voltaram para o acampamento instalado há meses em frente ao Quartel-General do Exército, em Brasília. O acampamento foi desmontado pelas autoridades no dia seguinte à invasão, e centenas de participantes foram presos.

