PF apreende armas de fogo de Carla Zambelli

Deputada de extrema direita foi alvo de uma operação de busca e apreensão após não entregar todas as suas armas.

A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) foi alvo nesta terça-feira (03/01) de um mandado de busca e apreensão cumprido pela Polícia Federal, que apreendeu armas em duas residências da parlamentar de extrema direita.

A autorização para a busca e apreensão foi concedida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes, a pedido da polícia e da Procuradoria Geral da República, após Zambelli não ter entregado as todas as armas que tinha em sua posse, desrespeitando uma decisão judicial de dezembro.

Zambelli só havia entregado uma arma, mas a PF teria identificado outras.

No total, foram apreendidas três armas de fogo nas residências da deputada em São Paulo e Brasília.

Zambelli confirmou as buscas e afirmou num vídeo ter entregado as armas. "Chama a atenção que mesmo a deputada Zambelli tendo cumprido integralmente a decisão anterior, de forma voluntária, o STF tenha determinado uma medida ainda mais invasiva em seus endereços”, diz nota enviada pela assessoria da parlamentar.

Em 29 de outubro, Zambelli perseguiu, com uma arma em punho, o jornalista Luan Araújo, um homem negro, por ruas dos Jardins, região nobre de São Paulo. Seu segurança a acompanhou na perseguição, também com a arma em punho.

A Justiça concluiu que, ao reagir desta forma a um alegado insulto, a deputada "foi muito além dos limites da legítima autodefesa". Zambelli está também sob investigação em outros processos perante o Supremo Tribunal, pelo seu apoio a grupos radicais que não reconhecem a vitória de Lula e exigem um golpe militar.

jps (Lusa, DW)