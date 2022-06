PF analisa material orgânico obtido em buscas no Amazonas

Peritos vão comparar vestígios recolhidos próximo a Atalaia do Norte com sangue encontrado em barco de suspeito e amostras de DNA de Dom Philips e Bruno Pereira, desaparecidos há dias na região.

A Polícia Federal (PF) informou nesta sexta-feira (10/06) que as equipes que participam das buscas pelo indigenista brasileiro Bruno Pereira e pelo jornalista britânico Dom Phillips localizaram "material orgânico aparentemente humano" no rio Itaquaí, próximo ao porto de Atalaia do Norte, no Amazonas.

A amostra será encaminhada para análise pericial. O material genético será comparado aos vestígios de sangue encontrados no barco de um pescador, suspeito de envolvimento no desaparecimento de Phillips, colaborador do jornal The Guardian, e Pereira, servidor licenciado da Fundação Nacional do Índio (Funai).

A PF informou que foram coletados materiais genéticos de referência de Phillips em seu local de residência em Salvador, e do indigenista Bruno Pereira em Recife. A análise será realizada pelo Instituto Nacional de Criminalística da PF.

Ambos desapareceram quando percorriam de barco o trajeto entre a comunidade ribeirinha São Rafael e a cidade de Atalaia do Norte, no vale do Javari, no estado do Amazonas. Eles foram vistos pela última vez na manhã de domingo.

Nesta sexta-feira, as operações de busca passaram a se concentrar em uma área abaixo da Comunidade Cachoeira, em Atalaia do Norte. Testemunhas relataram às equipes de busca que havia sinais de escavação nas margens do Rio Itaquaí, local por onde Pereira e Philips tinham passado.

O desaparecimento teve grande repercussão internacional e gerou forte pressão sobre o governo brasileiro, pra que utilizasse o maior número de recursos disponíveis.

Buscas reforçadas

Foram acionados diversos órgãos federais, além da Marinha e do Exército. Também participam da operação agentes da PF e da Força Nacional de Segurança Pública (FNSP), assim como bombeiros, policiais civis e militares do estado do Amazonas.

A Defensoria Pública da União (DPU) pediu à PF nesta sexta-feira a instalação de um gabinete de crise em Atalaia do Norte, para agilizar as buscas na região.

A DPU pediu a participação de indígenas nas operações, com o argumento de que a União das Organizações Indígenas do Vale do Javari (Univaja) indicou que a colaboração de indígenas pode acelerar o processo para encontrar Phillips e Pereira, uma vez que eles já que conhecem a área de maneira efetiva.

O órgão também ressalta a necessidade de acompanhamento por um indígena indicado pela Univaja em cada uma das embarcações e aeronaves utilizadas nas buscas.

