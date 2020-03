Pete Buttigieg desiste de corrida à Casa Branca

O pré-candidato democrata à presidência dos EUA Pete Buttigieg anunciou neste domingo (01/03) que desistiu de concorrer à Casa Branca, um dia depois de ter ficado em quarto lugar na prévia do Partido Democrata na Carolina do Sul.

"Tomo a difícil decisão de suspender a minha campanha à presidência, mas farei tudo ao meu alcance para garantir que teremos um novo presidente democrata em janeiro", disse ele em discurso em South Bend, Indiana. "Nosso objetivo sempre foi ajudar a unificar os americanos para derrotar Donald Trump", afirmou diante de uma plateia de seguidores.

Ex-prefeito de South Bend, o político de 38 anos era o mais jovem de uma corrida democrata liderada por homens com mais de 70 anos.

Ele se posicionou como um candidato moderado, advertindo contra os excessos da ala esquerda do partido, incorporada pelo senador Bernie Sanders. Veterano da guerra do Afeganistão e ex-candidato a se tornar o primeiro presidente dos EUA abertamente gay, Buttigieg se apresentava como alguém que uniria eleitores democratas, independentes e republicanos moderados contra a reeleição do presidente americano, Donald Trump.

No início de fevereiro, o ex-prefeito praticamente desconhecido na política nacional americana emergiu como o favorito da ala moderada do partido depois de vencer, por uma margem estreita, em Iowa, o primeiro estado a votar nas primárias democratas.

Buttigieg conseguiu ainda um sólido segundo lugar em New Hampshire, ficando atrás de Sanders e conquistando, sobretudo, os votos dos eleitores liberais brancos.

Em Nevada, no entanto, onde existe uma importante parcela de eleitores latinos, ficou em terceiro lugar, e na Carolina do Sul, onde o eleitorado democrata é maioritariamente negro, caiu para quarto lugar, conquistando apenas cerca de 8%. A derrota no estado deixou clara sua dificuldade em atrair votos do eleitorado negro, fundamental para os democratas.

A desistência de Buttigieg foi anunciada a dois dias da chamada Super Terça-feira (Super Tuesday), dia em que os democratas serão convocados para votar em 14 estados.

