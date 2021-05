Pelo segundo ano, Alemanha cancela Oktoberfest

Cinco fatos sobre a Oktoberfest

Etiqueta ao vestir

Não há obrigatoriedade de usar roupas típicas. O importante é a coerência, dos pés à cabeça, sem misturar estilos. O laço do avental tem uma simbologia: se ele está do lado esquerdo, significa que a garota é solteira. O laço no lado direito é usado pelas mulheres casadas. No meio, ele significa que quem o está usando é virgem. O laço nas costas é usado por viúvas e pelas garçonetes.