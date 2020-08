Pela noite polar

Esta edição do Futurando embarcou numa aventura no meio do gelo do Polo Norte. A borco do Polarstern, um navio de pesquisa, acompanhamos a rotina de cientistas que querem descobrir mais sobre a dinâmica do derretimento das superfícies congeladas do Ártico. As mudanças climáticas afetam o fenômeno, mas de que forma? Em que época é mais acentuado? Você vai ficar por dentro dos detalhes.

No programa, outra pergunta que vamos responder é: o que, afinal, são os genes? Sempre ovimos falar sobre nossas características genéticas, da influência dessas características na nossa aparência, corpo, e até na ocorrência de determinadas doenças. Dessa vez, vamos explicar o conceito por trás do nome.

Aliás, há estudos que avaliam a possibilidade de doenças como a esquizofrenia serem herdadas geneticamente. Porém, não se sabe direito o que acontece no cérebro dos doentes. E é por isso que geneticistas do Hospital Universitário Charité, em Berlim, estudam uma terapia para revolucionar o tratamento da doença. A chave pode estar no genoma humano.

Para encerrar, vamos tirar o foco dos humanos e falar dos animais. Na verdade, de um animal. E não é qualquer animal não! É o chamado "gênio ecológico”. Estamos falando do castor. Por que será que ele tem essa fama? É o que você vai saber no Futurando. Não perca!