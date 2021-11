O ex-chefe do Banco Central peruano e economista do Banco Mundial, Pedro Pablo Kuczynski, venceu em 5 de junho de 2016 as eleições presidenciais no Peru.

Surpresa no Peru: com maioria apertada, Kuczynski se tornou o presidente peruano. Keiko Fujimori – filha do ex-presidente Alberto Fujimori, atualmente atrás de grades – era considerada a favorita. Mas o temor de uma guinada para a direita foi aparentemente maior do que o receio do neoliberalismo.