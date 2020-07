Pedra num jardim da Alemanha era na verdade um meteorito

Pesquisadores anunciaram nesta quarta-feira (15/07) a descoberta do maior meteorito já encontrado na Alemanha. O achado permaneceu por anos num jardim na cidade de Blaubeuren, nos arredores de Ulm, no sudoeste do país, de acordo com um comunicado do Centro Aeroespacial Alemão (DLR).

"A descoberta tem uma massa de 30,26 kg, o que o torna o maior meteorito rochoso já encontrado na Alemanha", disse Dieter Heinlein, especialista em meteoritos do DLR. Ele descreveu o achado como uma sensação científica.





A rocha foi desenterrada em 1989 no jardim de um homem em Blaubeuren, cidade com cerca de 12.500 habitantes. Ao desenterrar a rocha, ele notou como a pedra era incrivelmente pesada e percebeu seu alto teor de ferro, mas não comunicou seu achado. "Mesmo um profissional dificilmente teria percebido que a rocha é um meteorito à primeira vista", disse o DLR em comunicado.

O meteorito permaneceu no jardim até 2015, quando o homem quase se desfez dele, durante trabalhos em sua propriedade. "Na verdade, ele já estava dentro do reboque, para ser levado embora", disse o responsável pela descoberta, segundo o DLR.

Mas o homem mudou de ideia e decidiu guardar o achado no porão. Somente em janeiro passado ele comunicou a descoberta ao DLR. Após análises em três laboratórios, foi constatado que a pedra é um meteorito.

Agora, cientistas querem descobrir quando ele caiu, o que pode ter ocorrido há séculos.

O meteorito continuará em posse do homem que o encontrou. Porém, ele já disse que pretende doá-lo a um museu.

A organização internacional Meteoritical Society também confirmou a descoberta, que recebeu o nome de Blaubeuren, cidade onde o corpo celeste foi achado. Até então, o maior meteorito encontrado na Alemanha era o Benthullen, de 17,25 quilos, achado nos arredores de Oldenburg.

