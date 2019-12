Pedidos de asilo em queda na Alemanha

Entre janeiro e novembro de 2019, 133.270 estrangeiros apresentaram pedidos de asilo às autoridades alemãs. O número representa uma queda de 13% em relação ao mesmo período de 2018, informou o grupo de mídia Funke nesta quinta-feira (26/12), citando números disponibilizados pelo Eurostat, o escritório de estatística da União Europeia.

Apesar da queda, a Alemanha continua a ser o principal destino europeu de requerentes de asilo. Do início do ano até setembro, 23% de todos os pedidos de asilo apresentados em países-membros feitos na UE foram apresentados na Alemanha - um total de 111.015 pedidos. Ainda assim, essa porcentagem também representou uma queda. Em 2018, a Alemanha havia registrado 28% de todos os pedidos de asilo da UE. Em 2017, a fatia chegou a 31 % de todas as reivindicações.

Previsão

As estatísticas obtidas pela Funke confirmaram as previsões de Hans-Eckard Sommer, chefe do Departamento Federal para Migração e Refugiados (Bamf) no início de novembro. Sommer disse à época ao jornal Bild am Sonntag: "Espero que até o final do ano termine entre 140.000 e 145.000 - muito menos que em 2018".

Os números de quinta-feira foram divulgados um dia após que o principal chefe de polícia do país criticar o sistema de deportação da Alemanha. Na quarta-feira, o chefe da polícia federal da Alemanha, Dieter Romann, apontou que faltam no país instalações de pré-deportação para apressar as expulsões. "Existem poucos centros de detenção no país", disse.

No momento, 248.000 estrangeiros aguardam ser deportados, mas só existem 577 centros para que eles sejam mantidos e processados antes de deixarem o país, apontou Romann. Por outro lado, 119.000 deles estão com o processo de deportação suspenso por autoridades locais.

De janeiro a outubro de 2019, as autoridades registraram um total de 20.996 deportações - 1.000 a menos que no mesmo período do ano passado, segundo dados da Funke. Os estados alemães são responsáveis pelas deportações, mas a polícia federal acompanha os voos que levam os requerentes de asilo rejeitados para outros países.

