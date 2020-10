Pazuello testa positivo para covid-19

O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, testou positivo para a covid-19, informou o Ministério da Saúde nesta quarta-feira (21/10). Ele passa a ser o 12º integrante do primeiro escalão do governo de Jair Bolsonaro a contrair o coronavírus.

Segundo o jornal Folha de S. Paulo, Pazuello teria relatado a auxiliares que estava se sentindo mal na segunda-feira e chegou a cancelar sua participação em um evento no Palácio do Planalto. No dia seguinte, com febre e suspeita de covid-19, resolveu fazer o teste.

Ele está no cargo desde maio, primeiro como ministro interino e depois efetivo, tendo substituído o médico Nelson Teich, que ficou menos de um mês no posto.

Sem experiência na área de gestão da saúde pública, Pazuello logo se tornou um facilitador das vontades de Bolsonaro no ministério, mesmo quando as ordens se chocavam com o consenso científico. Ele editou protocolos para a expansão do uso da hidroxicloroquina e chegou a tentar esconder os números da pandemia.

Por outro lado, tentou melhorar as relações do ministério com os governadores do país, que estavam em pé de guerra com Bolsonaro por causa das atitudes erráticas do presidente – o mandatário sempre minimizou o vírus e agiu sistematicamente para sabotar a imposição de medidas de distanciamento social no país.

Além de Pazuello, outros 11 dos 23 ministros de Bolsonaro já foram infectados. Entre eles estão Walter Braga Netto (Casa Civil), Jorge Oliveira (Secretaria-Geral), Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional), Onyx Lorenzoni (Cidadania), Marcos Pontes (Ciência, Tecnologia e Inovações), Milton Ribeiro (Educação) e Bento Albuquerque (Minas e Energia).

Em julho, o próprio presidente também testou positivo para a covid-19, após meses ignorando recomendações médicas sobre evitar aglomerações. Pouco menos de três semanas depois, ele disse ter ficado livre do vírus. Sua esposa, Michelle, e seu filho Flávio Bolsonaro também foram infectados.

Todos os chefes dos três Poderes no Brasil já contraíram o vírus. O primeiro deles foi o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que anunciou estar com covid-19 em março. Mais recentemente, o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, informou seu teste positivo, apenas quatro dias após tomar posse, em setembro.

Em seguida, foi a vez de o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, se juntar a essa lista. Maia esteve na posse de Fux, na sede do STF, em Brasília. Na ocasião, usou máscara.

Ele não foi o único convidado a anunciar posteriormente que havia sido contaminado. Dois ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que também estiveram na cerimônia, Luis Felipe Salomão e Antonio Saldanha Palheiro, também testaram positivo.

