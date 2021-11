O economista Paulo Rabello de Castro é candidato à eleição presidencial de 2018 pelo Partido Social Cristão (PSC).

Paulo Rabello de Castro, nascido em 1949, fundou a primeira empresa brasileira de classificação de riscos de crédito, a SR Rating, em 1993. Autor de livros sobre a economia e a agricultura brasileiras, o candidato foi presidente do Lide Economia, grupo de empresários que têm em comum a defesa da livre iniciativa. Ele também coordenou o movimento Brasil Eficiente. Em 2016, foi indicado para a presidência do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Após 11 meses no cargo, deixou o cargo para assumir a presidência do BNDES.