Patrimônios da Unesco na Alemanha

Belezas naturais do Mar Frísio podem desaparecer sob as águas

A biodiversidade singular do Mar Frísio, no norte da Alemanha, fez com que a Unesco o considerasse Patrimônio Mundial. Mas suas milhares de espécies de animais, insetos e plantas podem desaparecer com a elevação do nível do mar. Especialistas buscam soluções para proteger o ecossistema.