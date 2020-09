Partido Verde obtém resultado histórico em cidades alemãs

O Partido Verde obteve vitórias importantes neste domingo (28/09), ao conquistar, pela primeira vez em sua história, prefeituras importantes na Renânia do Norte-Vestfália, estado mais populoso da Alemanha.

As vitórias nas cidades de Bonn, Aachen e Wuppertal, que juntas tem quase 1 milhão de habitantes, são mais um sinal de força do partido, a um ano das eleições que escolherão o sucessor ou sucessora de Angela Merkel como chanceler federal.

Em Bonn, antiga capital do país, Katja Dörner, até então vice-chefe da bancada dos verdes no Parlamento alemão, desbancou o atual prefeito, o conservador Ashok-Alexander Sridharan, da União Democrata Cristã (CDU), de Merkel.

O resultado foi histórico porque acabou com a hegemonia dos grandes partidos do país, CDU e o Partido Social-Democrata (SPD), que desde o fim da Segunda Guerra Mundial se alternavam no poder na cidade.

O mesmo aconteceu em Aachen, na fronteira com a Bélgica e a Holanda. Ali, a candidata dos verdes Sibylle Keupen superou no segundo turno o candidato da CDU com mais de dois terços dos votos.

A terceira grande prefeitura conquistada pelos verdes, que também venceram em uma série de distritos e municípios menores no estado, foi a da cidade industrial de Wuppertal, onde Uwe Schneidewind foi eleito prefeito. Sua candidatura foi apoiada também pela CDU, e ele derrotou o representante do SPD no segundo turno.nrwkatja

O partido de Merkel, por sua vez, conseguiu eleger o novo prefeito de Düsseldorf, Stephan Keller, derrotando o candidato à reeleição dos social-democratas, e a prefeita de Colônia, Henriette Reker, que se candidatou sem partido, mas teve apoio da CDU e dos verdes.

Termômetro para a política nacional

O domingo marcou o segundo turno das eleições mais importantes do ano na Alemanha, consideradas um termômetro para a política nacional. No ano que vem, o país terá eleições legislativas, e Merkel já anunciou que não tentará um novo mandato como chanceler federal.

No primeiro turno na Renânia do Norte-Vestfália, há algumas semanas, o Partido Verde já havia mostrado resultado expressivo: a legenda ambientalista saltou dos 11,8% de 2014 para 20% neste ano no cômputo geral de votos no estado, confirmando uma tendência em nível nacional. A CDU teve 34,3% dos votos.

No ano passado, nas eleições para o Parlamento Europeu, em que todos os eleitores alemães estavam aptos a votar, os verdes obtiveram mais de 20% dos votos. Foi o melhor resultado em nível nacional da legenda, que saiu então como segunda força da política alemã.

Segundo a última pesquisa para as eleições legislativas alemãs do ano que vem, divulgada no final de agosto, os verdes são atualmente a segunda força política da Alemanha, com 18% das intenções de voto. A primeira é a CDU, de Merkel, com 36%. Os social-democratas têm 16% de apoio.

RPR/ots