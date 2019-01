Partido populista de direita na mira da inteligência alemã

O partido de extrema direita Alternativa para a Alemanha (AfD) está na mira do Departamento de Proteção à Constituição da Alemanha (BfV), o serviço de inteligência interno do país. O órgão federal classificou nesta terça-feira (15/01) o partido como um "caso a ser investigado", um estágio preliminar para um possível monitoramento oficial.

De acordo com a imprensa alemã, o presidente do BfV, Thomas Haldenwang, apresentou nesta terça-feira um estudo que serviu de base para classificar a AfD como um "caso a ser investigado". Segundo ele, existem "os primeiros indícios reais" de uma política direcionada contra os princípios liberal-democráticos e a Constituição. Nesta fase, instrumentos de inteligência como agentes infiltrados ainda não podem ser usados.

O BfV declarou como "casos suspeitos" a ala nacionalista Der Flügel da AfD, organizada em torno do líder partidário do estado da Turíngia, Björn Höcke, e a organização juvenil "Junge Alternative (JA)" (Jovem Alternativa).

Em "casos suspeitos", já é permitida a coleta de dados pessoais e em casos excepcionais o uso de recursos de inteligência. Segundo o BfV, tanto em relação à Der Flügel quanto à JA há indícios de aspirações extremistas contrárias aos princípios liberal-democráticos.

A JA é acusado de não respeitar o princípio constitucional da dignidade humana por meio do menosprezo de outras etnias. Já a Der Flügel coloca em risco o princípio da democracia e do Estado de Direito e relativiza o nazismo, disse Haldenwang.

Ele afirmou, no entanto, que a AfD é um "partido grande, com uma diversidade em suas declarações políticas". Por isso, ainda não foi possível verificar adequadamente se os indícios encontrados são "característicos dos objetivos e da orientação de todo o partido". E é exatamente isso que o BfV pretende esclarecer com a análise mais aprofundada.

O Departamento de Proteção à Constituição da Alemanha declara como "caso a ser investigado" organizações que não são claramente extremistas, mas nas quais há indícios de atividades que violam a Constituição.

Em setembro, o órgão responsável pela proteção constitucional da Turíngia havia classificado a ala estadual local da AfD como um "caso a ser investigado". As razões para a decisão incluíam a participação de Höcke numa marcha convocada após o suposto assassinato de um homem por requerentes de refúgio em Chemnitz, no leste do país.

A ala de Turíngia da AfD anunciou em meados de dezembro uma ação judicial contra um possível monitoramento oficial pelo Departamento de Proteção à Constituição da Alemanha. O partido e o grupo parlamentar entraram com uma ação no Tribunal Constitucional de Weimar contra o presidente do braço estadual do BfV na Turíngia, Stephan Kramer, e o ministro do Interior do estado alemão, Georg Maier.

No início de novembro, a Jovem Alternativa dissolveu sua associação estadual na Baixa Saxônia depois de ter sido considerada inconstitucional pelas autoridades. Em Bremen e Baden-Württemberg, a organização juvenil é monitorada pelos departamentos estaduais de proteção constitucional.

PV/lusa/afp/dpa

