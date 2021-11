O partido foi fundado em 2009 e registrado na Justiça Eleitoral em 2011.

A criação do PPL foi impulsionada por membros do Movimento Revolucionário Oito de Outubro (MR-8), uma organização de esquerda radical e guerrilheira, surgida em 1969. Em 2018, o partido concorreu à presidência do Brasil com João Goulart, filho do ex-presidente de mesmo nome.