Partido do Brexit é favorito no Reino Unido

O Partido Brexit (BP), do eurocético Nigel Farage, lidera as intenções de voto no Reino Unido com 34%. A sigla eurocética tem mais intenções de voto que o partido do governo e a maior legenda de oposição juntos, segundo uma sondagem divulgada neste domingo (12/05) pelo jornal The Observer.

De acordo com a pesquisa, o segundo lugar é ocupado pelo Partido Trabalhista, de Jeremy Corbyn, maior sigla de oposição do país, com 21% das intenções de voto.

Em terceiro lugar surgem os Liberais-Democratas, de Vince Cable, com 12% das intenções de voto, à frente do Partido Conservador (Tories), da primeira-ministra britânica, Theresa May, com apenas 11%.

A sondagem foi realizada pelo instituto Opinium Research entre quarta e sexta-feira e ouviu 2.004 eleitores, segundo o The Observer.

Criado em abrilpelo ex-líder do Partido da Independência do Reino Unido (Ukip), Nigel Farage, o BP explora a insatisfação popular com a percepção de que o Parlamento britânico bloqueou a concretização do referendo de 2016, quando 52% dos eleitores votaram pela saída do Reino Unido da União Europeia (UE).

O Reino Unido tinha inicialmente como data de saída da UE o dia 29 de março, mas, na falta de uma aprovação do acordo pelo Parlamento, a UE aceitou prolongar o prazo até 31 de outubro. Por isso, o país tem que tomar parte da eleição para o Parlamento Europeu, em 23 de maio. Os deputados britânicos ocupam 73 das 751 cadeiras do Parlamento Europeu.

A premiê Theresa May está negociando com o Partido Trabalhista para conseguir obter uma maioria parlamentar que dê fim ao impasse. O acordo sobre o Brexit dos conservadores já foi rejeitado três vezes no Parlamento. May já ofereceu até sua renúncia, caso os deputados aprovem o acordo.

MD/lusa/rtr

______________

A Deutsche Welle é a emissora internacional da Alemanha e produz jornalismo independente em 30 idiomas. Siga-nos no Facebook | Twitter | YouTube

| WhatsApp | App | Instagram | Newsletter