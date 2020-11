Participação nas eleições dos EUA deve ser a maior em 120 anos

A taxa de votação antecipada nos EUA nas eleições de 2020 já havia quebrado recordes, e agora parece que a participação do eleitorado no pleito também deve estabelecer uma nova marca - possivelmente a maior dos últimos 120 anos.

De acordo com estimativas do projeto Eleições da Universidade da Flórida, mais de 160 milhões de americanos podem ter votado na eleição presidencial. O número corresponde a 66,9% da população que pode votar compareceu às urnas ou votou pelo correio. A marca pode ultrapassar o recordes de 1904 e 1908, quando 65,2% e 65,4% do eleitorado participou, respectivamente. O recorde só ficaria atrás do comparecimento registrado em 1900, quando 73,2% dos eleitores participaram. Em 2016, o comparecimento foi de 55.7%.

A alta participação é especialmente chamativa por ocorrer durante uma pandemia global, um evento que poderia ter desestimulado muito americanos a votar. Como resultado, muitos americanos usaram cédulas pelo correio para votar.

O pleito também foi marcado por outro recorde. O democrata à Casa Branca, Joe Biden, se tornou o candidato que obteve mais votos num pleito presidencial da história dos EUA. Nesta quarta-feira, ele ultrapassou Barack Obama na contagem de votos populares.

Até o momento, Biden já conquistou 69.950.229 votos populares. A apuração ainda não terminou, portanto, o democrata pode aumentar ainda mais essa margem. Em 2008, Obama recebeu 69.498.516 votos e, na eleição seguinte, 2012, 65.915.795. No entanto, Biden ainda não atingiu a marca de 270 votos no Colégio Eleitoral. A contagem segue em sete estados que devem decidir a disputa. Por enquanto, Biden tem 237 votos, segundo contagem do New York Times. Trump tem 214.

O presidente Donald Trump, que perdeu para o voto popular em 2016, segue com 66.979.605 votos no pleito de 2020. Na eleição anterior, ele obteve 62.984.828 ao seu favor contra 65.853.514 da democrata Hillary Clinton.

JPS/ots