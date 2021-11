Parque Nacional Khangchendzonga

Localizado no coração do Himalaia, no norte da Índia, o parque tem uma diversidade única de planícies, vales, lagos e geleiras. O Parque Khangchendzonga é considerado pela Unesco um dos Patrimônios da Humanidade.

Além das montanhas cobertas de neve e florestas antigas, o parque inclui o terceiro maior pico do mundo, o Khangchendzonga. Histórias mitológicas estão associados a esta montanha, que tem um grande número de elementos naturais, como cavernas, rios e lagos.