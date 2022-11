Parlamento Europeu é alvo de ataque de hackers pró-Kremlin

Ciberataque ocorre após Legislativo da União Europeia declarar Rússia como Estado patrocinador do terrorismo.

Um grupo de hackers pró-Kremlin reivindicou a autoria de um ataque cibernético que deixou fora do ar os serviços do portal de internet do Parlamento Europeu nesta quarta-feira (23/11).

A investida ocorreu após os europarlamentares declararem a Rússia como um Estado patrocinador do terrorismo.

"O Parlamento Europeu está sob um ciberataque sofisticado", informou a presidente da Casa, Roberta Metsola, através do Twitter. Ela confirmou que hackers pró-Moscou assumiram a responsabilidade.

"Nossos especialistas de TI estão contra-atacando e protegendo nossos sistemas. Isso, após nós proclamarmos a Rússia um Estado patrocinador do terrorismo. Minha resposta: SlavaUkrani ('Glória a Ucrânia')", disse a italiana.

Os europarlamentares aprovaram por maioria esmagadora a proclamação contra Moscou, com 494 votos a favor e 58 contra, além de 48 abstenções. A medida se baseia no argumento de que os ataques russos contra alvos civis como infraestruturas de energia, hospitais, escolas e abrigos violam as leis internacionais.

O gesto, porém, é amplamente simbólico, já que a União Europeia (UE) não possui um quadro jurídico para apoiar a medida. Ao mesmo tempo, o bloco das 27 nações impôs uma série de sanções de magnitude sem precedentes em razão da invasão russa na Ucrânia.

"A disponibilidade do portal de internet do Europarlamento está sendo impactada por fora devido a níveis altos de tráfego na rede externa. Esse tráfico está relacionado a um ataque DDoS (sigla em inglês para 'negação distribuída de serviços')", informou um porta-voz do Legislativo da UE.

Os ataques DDoS ocorrem através do direcionamento de alto volume de tráfego de internet para os servidores atingidos pelos hackers com a intenção de deixá-los offline.

As investidas não danificam as redes uma vez que não conseguem penetrá-las, mas podem gerar problemas, especialmente ao atingir portais de internet dos quais o público depende para obter informações vitais e acessar serviços.

Às vezes os hackers utilizam os ataques DDoS como uma cortina de fumaça para outros ciberataques mais graves, como ocorreu na Ucrânia pouco antes da invasão russa. Na maioria das vezes, porém, a intenção é utilizá-los como uma ferramenta política capaz de atrair atenção.