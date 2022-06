Parlamento alemão aprova aumento do salário mínimo

O Bundestag, o Parlamento alemão, aprovou nesta sexta-feira (03/06) o aumento do salário mínimo para 12 euros (R$ 61,8) por hora, cumprindo uma das principais promessas de campanha do chanceler federal alemão, Olaf Scholz, durante a eleição do ano passado.

O aumento de quase 15% deve vigorar a partir de outubro. Segundo do Ministério do Trabalho alemão, a medida vai beneficiar diretamente mais de 6 milhões de trabalhadores.

O projeto de lei encaminhado pelo governo foi aprovado com os votos de verdes, liberais e social-democratas, que integram a coalizão governamental, assim como de parlamentares do A Esquerda.

Já a bancada conservadora, formada pela União Democrata Cristã (CDU) e a União Social Cristã (CSU), e os ultranacionalistas da Alternativa para a Alemanha (AfD) se abstiveram.

Desde 2015

O salário mínimo está em vigor na Alemanha desde janeiro de 2015 – por insistência dos social-democratas de Scholz, que na época integravam a coalizão de governo da conservadora Angela Merkel – e desde então tem aumentado constantemente por recomendação de uma comissão especial encarregada do assunto, composta por representantes de empregadores e empregados.

Independente da lei aprovada nesta sexta-feira, o atual salário mínimo de 9,82 euros, em vigor desde o início do ano, aumentará para 10,45 euros em 1º de julho, conforme já era previsto.

Após o aumento em outubro, a comissão volta a decidir sobre possíveis futuros reajustes.

O aumento salarial ocorre em meio a uma alta da inflação que se seguiu à invasão russa da Ucrânia.

A taxa de inflação anual da Alemanha atingiu 7,9% em maio, segundo estimativa oficial divulgada nesta semana, a maior taxa desde o inverno de 1973-1974.

Na quarta-feira, Scholz disse que quer juntar empregadores e sindicatos para encontrarem formas de amortecer os efeitos do aumento dos preços, evitando uma espiral de inflação na maior economia da Europa.

Alguns empregadores criticaram o aumento, argumentando que o governo está interferindo em negociações de longa data entre empregadores, empregados e sindicatos para definir os níveis de remuneração.

Sindicatos e políticos, no entanto, rejeitaram as críticas dizendo que um salário mínimo fixado em 12 euros reduziria a pobreza na Alemanha.

