Parlamentares tentam romper o tabu da menopausa na Alemanha

"A menopausa continua sendo um tabu. Simplesmente não se fala sobre ela, nem cultural, nem social, nem politicamente, embora afete metade da população diretamente e a outra metade indiretamente", diz We Are 9 Million, um grupo de médicos, farmacêuticos, acadêmicos e ativistas alemães que recebeu o nome do número de mulheres na Alemanha que estão passando por essa fase da vida.

Em seu site, o grupo expõe o que mulheres, médicos e pesquisadores vêm dizendo há anos. A falta geral de financiamento e de atenção à saúde da mulher – desde estudos médicos com a maioria dos participantes homens até o fato de os sintomas de ataque cardíaco das mulheres não serem ensinados nas faculdades de medicina – também teve um grande impacto sobre o pouco que se sabe sobre a menopausa, que afeta as mulheres em algum momento entre 45 e 55 anos de idade.

Os sintomas podem incluir não apenas as conhecidas ondas de calor e insônia, mas também depressão, doenças cardiovasculares e problemas neurológicos, como enxaquecas e dificuldade de concentração. Pelo menos um terço das mulheres apresenta versões extremas desses sintomas, causando grandes incômodos no trabalho e na vida familiar.

A We Are 9 Million aponta que a menopausa ainda recebe pouca atenção na formação de um ginecologista e quase nenhuma atenção dos clínicos gerais.

Problemas envoltos em silêncio

No entanto, é exatamente isso que uma nova proposta do bloco de partidos de centro-direita formado por União Democrata Cristã (CDU) e União Social Cristã (CSU) está tentando mudar na Alemanha. O projeto pede que a menopausa desempenhe um papel mais importante nos estudos médicos e nas práticas de gerenciamento de saúde das empresas.

"Precisamos tirar esse tópico da zona de tabu", disse à DW Emmi Zeulner, uma enfermeira formada e agora legisladora da União Social Cristã (CSU), que levou a proposta ao Bundestag, o Parlamento alemão. "A menopausa acontece no 'horário nobre' da vida. As mulheres estão estabelecidas em seus empregos, em sua vida familiar. Elas têm muitas responsabilidades", afirma.

Ela explica que isso faz com que a menopausa não seja apenas algo que as mulheres precisam enfrentar, mas um assunto importante para as mulheres mais jovens, homens e meninos, e também para a economia.

A proposta foi bem recebida por alguns membros da coalizão governamental da Alemanha, composta por sociais-democratas, verdes e liberais. Saskia Weishaupt, integrante do Partido Verde, disse que "saúda" a iniciativa.

Assim como a endometriose, a infertilidade e a menstruação, a menopausa é tão raramente colocada em primeiro plano nos ambientes médicos e sociais que "muitas vezes as mulheres nem sabem que seus sintomas são da menopausa", diz Weishaupt.

Conservadores cortejam eleitoras

A legisladora do Partido Social Democrata (SPD) Heike Engelhardt não ficou tão convencida. Acusando a CDU/CSU de fazer propaganda eleitoral antes da votação federal do ano que vem, ela questionou por que "depois de 16 anos no poder " sob o comando da ex-chanceler Angela Merkel, o bloco não fez nada a respeito. Ela criticou a imprecisão da proposta e ressaltou que, no início deste ano, o bloco conservador votou contra um orçamento do governo que alocava milhões de euros para financiar pesquisas sobre a saúde da mulher.

A centro-direita tem, de fato, lutado para influenciar as eleitoras. O candidato a chanceler da CDU, Friedrich Merz, recentemente ganhou as manchetes ao dizer que, se tornar chanceler federal, não tentará impor um gabinete ministerial com equilíbrio de gênero. Pesquisas de opinião mostram que Merz é impopular entre os eleitores em geral, mas especialmente entre as mulheres.

Em 2017, quase 30% dos eleitores da CDU/CSU eram mulheres. Em 2021, com Merkel fora de cena, esse número caiu para 25%.

Plano de consenso partidário

Apesar da escassez de mulheres nos corredores do poder, Zeulner diz que espera um "projeto de consenso. Infelizmente, o SPD está sendo relutante". Outros desafios à sua proposta incluem a falta de ginecologistas, especialmente nas áreas rurais.

A respeito dos custos que o plano envolveria, Zeulner explica: "É possível que o projeto realmente leve a economia", pois intervenções médicas mais precoces estão associadas a custos reduzidos no futuro. "As mulheres não terão que esperar cinco, seis, sete semanas ou mais por uma consulta. E elas também voltarão ao trabalho mais cedo."

Em resposta às críticas de Engelhardt, ela acrescentou: "Eu nunca diria que não nos concentramos na saúde da mulher, apenas nos concentramos em muitos outros tópicos. Tópicos que também eram e são importantes (durante os anos de Merkel). Apoiamos pesquisas e financiamentos para lipedema e fertilidade. É claro que sempre é possível fazer mais", acrescenta, argumentando ser por isso que eles estão falando sobre a menopausa agora.

"A coalizão governamental está no poder há três anos, não há três semanas", diz ela. "E até mesmo os 15 milhões de euros que eles destinaram à pesquisa sobre a saúde da mulher no início deste ano já foram reduzidos."

No entanto, há motivos para ter esperança, observa Zeulner, citando os EUA e o Reino Unido como exemplos internacionais, em que mulheres políticas estão engajadas em iniciativas interpartidárias para quebrar o silêncio em torno da menopausa.