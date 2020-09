Paris homenageia heroína negra da resistência contra a escravidão

Gana lembra 400 anos do início da escravidão

Antepassados corajosos

Abdul Sumud Shaibu, de 50 anos, mostra uma foto do avô no smartphone. "Veja a altura dele, meus antepassados eram gigantes. Fortes e bem constituídos", diz ele. Alguns de seus antepassados até lutaram com os caçadores de escravos, conta Shaibu. Algumas vezes se deram bem, mas não em todas. Os perdedores tinham pela frente uma vida de escravidão.