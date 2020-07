"Parem de usar desodorante", pede companhia de transporte de Berlim

"Como muitos acreditam que podem usar a máscara debaixo do nariz, agora estamos recorrendo a outra medida", anunciou a companhia de transportes públicos de Berlim BVG nesta quarta-feira (01/07) em seus canais de mídia social. "A BVG convoca à renúncia geral no uso de desodorante", afirma a postagem da empresa.

Máscaras são obrigatórias no transporte público e no comércio da capital alemã, para combater a disseminação do coronavírus. Quem desrespeita as regras enfrenta multas que vão de 50 a 500 euros. Ainda assim, não é incomum ver pessoas usando máscaras incorretamente – geralmente cobrindo apenas a boca, deixando o nariz de fora.

A BVG disse que espera aproveitar o poder do odor corporal, que pode ser especialmente potente dentro do metrô lotado durante o verão, para ajudar os usuários de máscaras a colocarem o acessório corretamente.

A companhia sugere que as pessoas abandonem o hábito de usar desodorante, acrescentando: "Então, agora você ainda quer deixar o nariz descoberto?"

Até esta sexta-feira, o post já havia recebido mais de 10 mil curtidas no Twitter e no Facebook. A operadora de transporte municipal, conhecida por suas campanhas publicitárias satíricas, ganhou as manchetes no ano passado depois de apresentar um pedido explícito à Unesco, argumentando que deveria ser incluída na lista do Patrimônio Mundial.

Outros slogans usados ​​pela BVG dizem: "É semana da moda novamente. Ficamos felizes quando nossos passageiros vestem alguma roupa" ou "Nem mesmo sua mãe vai buscá-lo às 4:30 da manhã".

Mirando o presidente dos EUA, Donald Trump, um de seus cartazes oferecendo vagas de emprego dizia: "Bem, Donald, você não prefere se tornar motorista de ônibus? Pense nisso! Você dá a direção, sempre terá motivo para soltar xingamentos, pode tirar dinheiro de qualquer um, estar acima do peso não é um problema, mãos pequenas também não, e ninguém espera que você tenha tato".

