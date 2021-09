Papel do orgasmo como descongestionante nasal vence Prêmio Ig Nobel

A edição de 2021 do Prêmio Ig Nobel, que celebra o lado cômico da ciência, divulgou nesta quinta-feira (09/09) os responsáveis por "avanços científicos" que "fazem as pessoas rirem, depois pensarem".

O prêmio na categoria Medicina foi para Olcay Cem Bulut, da Alemanha, e seu grupo de pesquisadores, que descobriram que sexo com orgasmo pode ajudar a descongestionar as vias nasais. A pesquisa, realizada com 18 casais, descobriu uma melhora na respiração por até 60 minutos após o orgasmo.

A categoria Paz foi vencida por Ethan Beseris, Steven Naleway e David Carrier, da Universidade de Utah, nos EUA, que descobriram que as barbas têm função de proteger os rostos humanos, e não apenas estética. Eles usaram um composto de resina epóxi para simular osso humano e pele de ovelha como substituto para a pele humana, enquanto a lã substituiu a barba.

"Se o mesmo é verdade para o cabelo facial humano, então ter uma barba cheia pode ajudar a proteger as regiões vulneráveis do esqueleto facial, como a mandíbula, de golpes prejudiciais", afirmou Beseris.

O veterinário Robin Radcliffe, que ganhou o prêmio na categoria Transporte, mostrou com sua pesquisa que transportar rinocerontes de cabeça para baixo e pelas pernas é muito melhor para a saúde dos animais do que transportá-los de lado.

"O que adoro nos veterinários da vida selvagem é que realmente precisamos pensar menos convencional", contou Radcliffe.

Veterinário recebeu prêmio na categoria Transporte ao mostrar que rinocerontes devem ser transportados de cabeça para baixo

Pesquisas que descobriram que a obesidade de políticos pode ser um bom indicador do nível de corrupção de um país; que analisaram bactérias em chicletes grudados em calçadas; e que mostraram novos métodos de controle de baratas em submarinos também ganharam prêmios em suas categorias.

Devido às medidas de restrição por causa da covid-19, a cerimônia foi realizada pela internet e não em seu local habitual, a Universidade de Harvard, nos EUA.

Seguindo a tradição, vencedores do Prêmio Nobel "verdadeiro", como Frances Arnold (Química, em 2018) e Eric Maskin (Economia, em 2007), entregaram os prêmios aos ganhadores das dez categorias do Ig Nobel, que receberam um troféu de papel para montar e uma nota falsa de 10 trilhões de dólares do Zimbábue.

fc (DPA, AP, Reuters)