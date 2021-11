Palácio de Westminster

"A voz da Escócia será ouvida mais alto do que nunca", diz líder independentista

Líder do Partido Nacionalista Escocês, Nicola Sturgeon, não cita independência, mas avisa premiê Cameron para não ignonar as vontades do povo escocês. O SNP conquistou 56 das 59 cadeiras do país no Parlamento britânico.