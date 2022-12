"Pacotes sangrentos" a embaixadas teriam saído da Alemanha

Ucrânia diz que 31 pacotes com olhos de animais foram enviados a missões diplomáticas em 15 países. Endereço do remetente em todos casos é uma concessionária de veículos em pequena cidade do sudeste alemão.

O ministro do Exterior da Ucrânia, Dmytro Kuleba, afirmou nesta quarta-feira (07/12) que os 31 pacotes suspeitos ou com ameaças recebidos por missões diplomáticas ucranianas em diferentes países parecem ter sido enviados a partir da Alemanha.

Na semana passada, a Ucrânia informou que "pacotes sangrentos" contendo olhos de animais chegaram a várias de suas representações na Europa.

Kuleba disse que o endereço do remetente em cada envelope é sempre o mesmo, o de uma concessionária de veículos Tesla na cidade alemã de Sindelfingen, no estado de Baden-Württemberg. "O envio foi feito em agências do correio que não são equipadas com sistemas de câmeras de segurança", disse Kuleba.

"Os criminosos tomaram cuidados para não deixar traços de DNA nos pacotes. Isso, particularmente, sugere um nível profissional de preparação."

O ministro disse que os pacotes recebidos nos últimos dois dias chegaram a embaixadas ucranianas na Itália, Portugal, Romênia, Dinamarca e Polônia, além de um consulado na cidade polonesa de Gdansk.

"No total, já temos 31 pacotes em 15 países: Áustria (1), Vaticano (1), Dinamarca (1), Espanha (5), Itália (4), Cazaquistão (1), Holanda (1), Polônia (6), Portugal (2), Romênia (2), Estados Unidos (1), Hungria (2), França (1), Croácia (1) e República Tcheca (2)", escreveu Kuleba em postagem no Facebook.

O ministro disse que trabalha com homólogos internacionais em vários países nas investigações, em meio a suspeitas de que esses incidentes estariam ligados à guerra na Ucrânia.

Desde a semana passada as embaixadas e consulados ucranianos funcionam em "condições reforçadas de segurança", com a ajuda de técnicos em explosivos e especialistas forenses.

"Não me recordo de nenhum caso na história em que tantas embaixadas e consulados de um só país tivessem sido sujeitas a tantos ataques em massa em um período de tempo tão curto", disse o ministro.

"Mas, não importa com que intensidade o inimigo tente intimidar a diplomacia ucraniana, não terão sucesso. Continuaremos a trabalhar pela vitória", enfatizou.

Os "pacotes sangrentos" começaram a chegar às missões diplomáticas pouco depois de uma carta-bomba ter sido detonada na embaixada ucraniana na Espanha. A polícia espanhola desarmou outros envelopes, entre estes, um que havia sido enviado para o primeiro-ministro Pedro Sánchez.

