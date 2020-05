"Paciente zero" da Alemanha ajuda a entender epidemia

Uma equipe de cientistas analisou a cadeia de contágio iniciada pela primeira pessoa contaminada com o novo coronavírus na Alemanha e descobriu que o tempo de incubação é de quatro dias, em média, ou mais curto do que se supunha. O estudo da equipe foi publicado na revista The Lancet Infectious Diseases.

Os cientistas concluíram que a transmissão antes mesmo de os sintomas aparecerem ou logo depois dificulta enormemente o controle da pandemia de covid-19.

Em ao menos um dos casos, o coronavírus foi transmitido por uma pessoa que ainda não apresentava os sintomas da doença. É provável que o mesmo tenha ocorrido em outros cinco casos analisados no estudo.

Em ao menos quatro casos, uma pessoa infectou outras já no primeiro dia em que apresentou os sintomas. O mesmo pode valer para mais cinco casos.

A "paciente zero"

A primeira pessoa infectada com o novo coronavírus na Alemanha é uma cidadã chinesa que trabalha para a empresa de peças automotivas Webasto em Xangai, na China. Ela foi identificada como paciente zero no estudo.

Ela viajou de Xangai para Munique em 19 de janeiro, pouco depois de receber uma visita dos pais, que vivem em Wuhan, na China, onde o vírus foi primeiramente registrado.

Ao chegar à Alemanha, a chinesa sentiu dores no peito e na coluna e tomou um paracetamol. Ela sentiu fadiga durante toda a sua estada no país, o que ela atribuiu ao jetlag, e teve febre ao regressar a Xangai.

No dia 25, já na China, ela foi ao médico, e testou positivo para Sars-Cov-2 no dia seguinte. Ela foi internada no dia 27.

A "paciente zero" infectou 16 pessoas na Alemanha, sendo quatro mulheres e 12 homens, segundo o estudo. Dez dessas pessoas trabalham para a Webasto na sede da empresa, em Gauting, perto de Munique. Em 19 de fevereiro, esse cluster inicial já era de conhecimento das autoridades da Baviera. Todos os doentes se recuperaram durante a quarentena.

O paciente 1 é um homem de 33 anos, empregado da Webasto, que participou de uma reunião de trabalho com a colega chinesa em 20 de janeiro. A reunião ocorreu numa sala de 12 metros quadrados, e o paciente 1 sentou-se ao lado da paciente 0. As duas outras pessoas na sala, que estavam do outro lado da mesa, não foram infectadas. O paciente 1 também teve um outro contato rápido com a chinesa no dia 21. Dois dias depois, ele teve dores na garganta.

O paciente 1 transmitiu a doença para um colega de trabalho, chamado paciente 3 no estudo. No dia 24 de janeiro, um dia depois de o paciente 1 apresentar os primeiros sintomas, os dois trabalharam por curto tempo no mesmo computador.

O paciente 1 esteve de licença médica nos dia 25 e 26, com forte tosse e 39 graus de febre, e voltou a trabalhar no dia 27, mesmo dia em que a notícia de que a colega chinesa estava infectada chegou à empresa alemã. No mesmo dia, ele testou positivo para covid-19. O caso foi tornado público pelo Ministério da Saúde da Alemanha pouco antes da meia-noite.

No dia 25, o paciente 3 apresentou os primeiros sintomas. Nesse mesmo dia, ele se encontrou com o paciente 12 para uma reunião de 90 minutos. Depois, eles se encontraram, já à noite, na casa do paciente 3. O paciente 12 viajou pouco depois de férias para a Espanha, onde se tornou o primeiro caso registrado em solo espanhol.

O caso mais curioso de contágio é o do paciente 4, que não teve qualquer contato com a chinesa, para o paciente 5. O único momento em que os dois se encontraram ocorreu na cantina da empresa. O paciente 4, ainda sem sintomas, estava sentado de costas para o paciente 5, que se virou e pediu para o colega lhe passar o saleiro. Isso bastou para a transmissão do novo coronavírus.

