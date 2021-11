Famoso internacionalmente por suas atuações nos laureados "O barco", "O tambor" e "Asas do desejo", Sander marcou várias décadas do teatro e cinema na Alemanha. Seu timbre profundo lhe valeu o apelido de "A Voz".

Na pele do capitão Philipp Thomsen no filme "Das Boot" (no Brasil: O barco – Inferno no mar), o ator Otto Sander pode ter afundado com seu submarino, porém se eternizou na história do cinema. Nascido em Hannover, em 30 de junho de 1941, após concluir o curso secundário no início da década de 60, Otto Sander cumpriu o serviço militar na Marinha, indo em seguida para Munique, onde estudou Teoria do Teatro, Literatura, História da Arte e Filosofia.