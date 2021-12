Os tribunais podem salvar o planeta?

Na Europa, a mudança climática está se transformando num campo de batalha judicial. Os tribunais europeus estão emitindo cada vez mais veredictos inovadores. Três requerentes de Portugal, Alemanha e Reino Unido testemunharam que seus meios de subsistência foram ameaçados pelas alterações climáticas e pedem por ações políticas.

Lüke Recktenwald, de uma ilha alemã no Mar do Norte, venceu um caso contra o governo alemão no Tribunal Constitucional do país. Rosamund Kissi-Debrah, de Londres, conseguiu que sua filha fosse a primeira pessoa do mundo a ter a poluição do ar como causa no certificado de óbito. E a portuguesa Claudia Duarte entrou com um processo no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. Será uma onda de ações legais uma forma de obrigar os governos a salvar o planeta?