Os remédios que estão sendo testados contra o coronavírus no mundo

Talvez não seja preciso encontrar um novo medicamento contra o coronavírus Sars-Cov-2. Remédios que já existem também podem ajudar a combater o patógeno causador da doença respiratória covid-19.

A vantagem do procedimento chamado "reposicionamento" é óbvia, pois adaptar medicamentos já aprovados ou desenvolvidos não é só mais barato, mas também muito mais rápido, já que é possível encurtar as longas fases de testes clínicos.

Pelo menos 68 projetos de vacinas foram iniciados em todo o mundo, mas, mesmo que se descubra um agente de imunização em 2020, a VfA (uma associação de pesquisa de empresas farmacêuticas alemãs) considera improvável a realização de uma vacinação em massa ainda neste ano no país. Portanto, as alternativas são meses adicionais de isolamento ou o tratamento com agentes ativos já existentes ou desenvolvidos.

Independentemente do princípio ativo que vai acabar sendo usado para combater o novo coronavírus, é preciso primeiro aguardar os testes e decisões necessárias das autoridades reguladoras de medicamentos.

Por esse motivo, todos os especialistas alertam veementemente para possíveis efeitos colaterais, especialmente por automedicação.

Ou seja: é preciso esperar. Nada de tomar qualquer remédio por medo e sem prescrição médica.

Três grupos diferentes de medicamentos

Atualmente, três grupos de medicamentos estão sendo testados quanto à sua eficácia contra o Sars-Cov-2.

Os medicamentos antivirais são projetados para bloquear a multiplicação de vírus ou impedi-los de penetrar em células pulmonares. Eles foram desenvolvidos, por exemplo, contra a gripe comum (influenza), contra a hepatite C, mas também contra o HIV, o ebola e, especialmente, contra as duas doenças Sars ou Mers, que também são causadas por coronavírus.

Também estão sendo testados medicamentos há muito conhecidos contra a malária, cuja eficácia antiviral foi descoberta apenas recentemente.

Os imunomoduladores se destinam a ajustar as reações de defesa do corpo para aumentar a resposta orgânica contra determinados micro-organismos, incluindo vírus, bactérias, fungos e protozoários. Esse tipo de medicamento foi desenvolvido, por exemplo, para tratar artrite ou doenças inflamatórias intestinais.

Os medicamentos para proteger os pulmões impedem que esses órgãos não oxigenem suficientemente o sangue. Esses fármacos foram desenvolvidos, entre outros, contra a fibrose pulmonar idiopática, muitas vezes fatal. Com essa doença, o aumento do tecido conjuntivo entre os alvéolos e os vasos sanguíneos circundantes leva ao enrijecimento dos pulmões. A respiração se torna superficial e rápida, levando a falta de ar e tosse seca.

Sars, Mers, ebola e influenza

É natural readaptar fármacos antivirais que já se mostraram eficazes no combate a outros coronavírus. Afinal, tanto a Síndrome Respiratória Aguda Grave (Sars) quanto a Síndrome Respiratória do Oriente Médio (Mers) são causadas por coronavírus. E o Sars-Cov-2 é considerado uma variante do patógeno da Sars de 2002.

Em laboratório, o remédio Remdesivir, originalmente desenvolvido contra infecções por ebola, também teve efeito nos coronavírus causadores da Sars e da Mers. Mas a droga desenvolvida pela empresa farmacêutica americana Gilead Sciences ainda não foi oficialmente aprovada em nenhum país do mundo. Atualmente, testes clínicos com Remdesivir estão em andamento nos Estados Unidos e na China.

O medicamento antigripal japonês Avigan, também conhecido como Favipiravir e que contém o princípio ativo favilavir, aprovado no Japão desde 2014 e agora também na China, causou verdadeiro rebuliço no mundo. Foi desenvolvido pela divisão farmacêutica da Fujifilm no Japão. Esse antiviral é usado contra a gripe porque, da mesma forma que o Remdesivir, age contra diferentes vírus de RNA, como é o caso do Sars-Cov-2.

Em 2014, o medicamento foi utilizado com sucesso contra o ebola. Segundo o governo chinês, estudos clínicos promissores também foram realizados com Avigan na cidade chinesa de Wuhan, o epicentro do novo coronavírus na China.

Houve então uma verdadeira corrida pelo Avigan na Ásia e agora em todo o mundo. O virologista alemão Christian Drosten, do Hospital Charité, em Berlim, chegou a descrever o medicamento como "promissor" depois de alguns testes na Itália. Por precaução, o Japão armazenou 2 milhões de caixas de Avigan. Outros países, como a Indonésia, com cerca de 270 milhões de habitantes, e também a Alemanha encomendaram milhões de comprimidos, embora os testes ainda estejam longe de ser concluídos.

Cientistas testam eficácia de medicamentos existentes contra o vírus

Medicamentos contra a malária

Promovido constantemente pelo presidente Jair Bolsonaro mesmo sem eficácia comprovada, um conhecido princípio ativo contra a malária, a cloroquina, também gerou controvérsia nas últimas semanas.

Em testes realizados em Marselha, a cloroquina teria inibido a multiplicação do novo coronavírus em culturas de células, reduzindo assim a carga viral em pacientes com evolução mais grave da doença.

Assim, o medicamento também pode ser usado como antiviral, apontam os médicos. No entanto, virologistas como Christian Drosten, do Charité, em Berlim, demonstram preocupações com a condução e a importância do estudo francês.

O Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos também expressou inquietação depois que o presidente Donald Trump se pronunciou a favor do uso de cloroquina no tratamento de pacientes com covid-19, antes mesmo de Bolsonaro.

Até agora, no entanto, o medicamento Resochin, à base de cloroquina e desenvolvido na década de 1930 pela Bayer e que não tem registro de uso no Brasil, é fabricado somente no Paquistão. Agora, a empresa química-farmacêutica alemã quer criar opções de produção para o princípio ativo cloroquina o mais rápido possível na Europa e doar o medicamento aos governos. O ministro alemão da Saúde, Jens Spahn, já informou ter reservado "grandes quantidades" do fármaco.

Atualmente, estão sendo testados outros medicamentos usados contra a malária e com o semelhante princípio ativo hidroxicloroquina. Caso autoridades reguladoras de medicamentos deem aval, as empresas Novartis (Suíça) e Sanofi (França) também planejam disponibilizar milhões de doses para tratar pessoas em todo o mundo.

HIV, câncer, esclerose múltipla e asma

Há também grandes esperanças em torno de um medicamento contra o HIV que combina os antivirais lopinavir e ritonavir. O remédio Kaletra, da empresa farmacêutica americana AbbVie, já foi usado na China, Tailândia e Cingapura como agente terapêutico contra a covid-19. No entanto, os resultados não foram conclusivos e mais estudos devem ser realizados.

Segundo a associação de pesquisas de empresas farmacêuticas VfA, vários anticorpos (substâncias que ajudam na defesa do organismo) e substâncias imunoterapêuticas também estão sendo testados contra o coronavírus.

Entre os medicamentos já aprovados ou experimentais estão o Leronlimab, da firma CytoDyn, usado originalmente contra o HIV e câncer de mama triplo negativo; dois anticorpos originalmente desenvolvidos contra a Mers pela firma Regeneron; e a molécula Brilacidin, da empresa Innovation Pharmaceuticals, a princípio destinada ao tratamento de doenças inflamatórias intestinais e inflamação da mucosa bucal.

Além disso, há um grande número de substâncias ativas atualmente em desenvolvimento ou que já foram aprovadas, por exemplo, contra gripe, esclerose múltipla, câncer de mama, artrite, asma, inflamação do pâncreas ou hepatite, que agora também estão sendo testadas em sua eficácia contra o Sars-Cov-2.

Na China, por exemplo, o Fingolimod, remédio contra a esclerose múltipla da Novartis, e o princípio ativo para tratamento do câncer bevacizumabe (conhecido no Brasil pelo nome comercial Avastin) estão sendo usados em pacientes com covid-19 e que apresentam problemas pulmonares agudos. O anticorpo tocilizumabe, da Roche, aprovado no Brasil para tratar artrite reumatoide, também estaria sendo empregado no caso de danos pulmonares causados pelo patógeno Sars-Cov-2 na China.

Um consórcio alemão, sob a liderança do Centro Alemão de Primatas em Göttingen, planeja estudos clínicos com o princípio ativo mesilato de camostato. Aprovado no Japão para tratar pancreatite, essa substância inibe uma enzima das células pulmonares, essencial para a penetração dos vírus Sars-Cov-2.

Esforço conjunto

Para saber mais rapidamente quais remédios existentes são eficazes, a Agência Europeia de Medicamentos (EMA) apelou às empresas e instituições de pesquisa para que conduzissem estudos conjuntos e internacionais com pacientes de vários países.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) também anunciou recentemente uma pesquisa em larga escala apelidada de Solidarity e que destina-se a testar quatro remédios em vários países.

Apesar da concorrência, várias empresas farmacêuticas líderes se uniram para desenvolver novos medicamentos terapêuticos (bem como vacinas e diagnósticos) contra a covid-19. Numa primeira etapa, elas desejam disponibilizar suas próprias coleções de moléculas, para as quais já existem alguns dados sobre segurança e modo de ação. Para moléculas classificadas como promissoras, as experiências com animais também devem ter início dentro de dois meses.

______________

A Deutsche Welle é a emissora internacional da Alemanha e produz jornalismo independente em 30 idiomas. Siga-nos no Facebook | Twitter | YouTube

| App | Instagram | Newsletter