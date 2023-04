Com um passaporte alemão, na segunda posição entre os mais poderosos do mundo, é possível viajar para 173 países sem visto ou com um visto que se pode adquirir ao entrar no outro país. A Alemanha divide a posição com Suécia, Finlândia, Luxemburgo, Espanha, França, Itália, Holanda, Áustria, Suíça e Coreia do Sul.