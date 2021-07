Os Estados Federados

A República Federal da Alemanha é constituída por 16 estados federados: Baden-Württemberg, Baixa Saxônia, Baviera, Brandemburgo, as cidades-estado Berlim, Bremen e Hamburgo, e os estados de Hessen, Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental, Renânia do Norte-Vestfália, Renânia-Palatinado, Sarre, Saxônia, Saxônia-Anhalt, Schleswig-Holstein e Turíngia.

Antes da Reunificação, em 1990, a República Federal da Alemanha (RFA, ou BRD, de Bundesrepublik Deutschland) era formada por 11 estados – Baden-Württemberg, Baixa Saxônia, Baviera, Berlim, Bremen, Hamburgo, Hessen, Renânia do Norte-Vestfália, Renânia-Palatinado, Sarre e Schleswig-Holstein – que corresponderam aos territórios de ocupação das potências ocidentais após a Segunda Guerra Mundial.

Com o fim da República Democrática Alemã (RDA, ou DDR, Deutsche Demokratische Republik, de regime socialista controlado pela União Soviética) a unificação da Alemanha se deu através da adesão dos cinco novos estados do leste – Brandemburgo, Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental, Saxônia, Saxônia-Anhalt e Turíngia. Berlim voltou a ser a capital do país.