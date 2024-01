Com ventos fartos e ampla incidência solar, o Nordeste é a região mais atrativa do país para a construção de parques eólicos e voltaicos, que beneficiam também a indústria e a geração de empregos. Para alguns habitantes locais, no entanto, o sonho da energia verde virou pesadelo, devido à permissividade de normas sobre o tema e à falta de assessoria jurídica adequada aos que arrendam suas terras.