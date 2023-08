Este avião no Museu Alemão de Tecnologia é um dos "bombardeiros de doces" que abasteceram Berlim durante a ponte aérea aliada em 1948 e 1949 - algumas vezes, essas aeronaves jogavam doces para as crianças. É uma das muitas maravilhas tecnológicas em exibição no museu, que vão de navios a moinhos de vento, além do primeiro computador do mundo, construído em 1937 pelo berlinense Conrad Zuse.