Todas as chamadas realizadas para o número 192 começam com o diálogo com um técnico, que faz a triagem dos casos e, em caso de necessidade, aciona médicos como Leticia Caldeira (ao fundo) para avaliarem a gravidade do caso e os próximos passos. Em São Paulo, de cada 5 ligações para o serviço, uma resulta no deslocamento de uma viatura e remoção para os hospitais.