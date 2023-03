Com 11 indicações, essa comédia entre fantasia e ficção científica é a favorita do 95º Oscar. Os realizadores Daniel Kwan e Daniel Scheinert ("Os Daniels") detonam as convenções de gênero ao contar as aventuras de uma dona de lavanderia (Michelle Yeoh) que, além dos problemas com impostos, o marido e a filha, se vê obrigada a combater o mal em múltiplos universos paralelos.