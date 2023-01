Os últimos desejos de Pelé

Rei do futebol escolheu locais onde seria velado e enterrado. Corpo do astro será sepultado em Santos, no mais alto cemitério vertical do mundo.

Ainda em vida, Pelé tomou importantes decisões sobre sua última despedida. Entre os últimos desejos do maior futebolista de todos os tempos estão o local do velório e o cemitério onde será enterrado nesta terça-feira (03/01) – escolha essa feita há quase 20 anos.

Em 2003, Edson Arantes do Nascimento, então com 62 anos, adquiriu um lóculo no cemitério vertical Memorial Necrópole Ecumênica, em Santos. À época, ele explicou sua escolha numa entrevista ao jornal A Tribuna.

"Escolhi por sua organização, limpeza e estrutura. É um local que transmite paz espiritual e tranquilidade, onde a pessoa não se sente deprimida, sequer parece com um cemitério", contou Pelé.

Localizado no bairro santista do Marapé, o Memorial Necrópole Ecumênica é considerado o mais alto cemitério vertical do mundo, de acordo com o Guinness Book, o livro dos recordes. Inaugurado em 1991, o cemitério tem 40 mil metros quadrados, 14 andares e mais de 18 mil lóculos. Parentes e amigos de Pelé estão enterrados lá.

O rei do futebol escolheu um lóculo no nono andar, com vista para o estádio Vila Belmiro, em homenagem ao pai, João Ramos do Nascimento. "Ele era centroavante e usava a camisa nove. Por isso, escolhi o andar com este número e que dá para ver o estádio. Com certeza, ele iria aprovar a ideia", disse Pelé à época.

Tenda foi montada no gramado da Vila Belmiro para receber caixão de Pelé Foto: Matias Delacroix/AP Photo/picture alliance

Ele também lembrou o desejo da família de permanecer em Santos. Apesar de terem vindo Minas Gerais, o pai e avó do ex-jogador optaram por serem enterrados na cidade paulista. Na mesma entrevista, Pelé falou sobre sua relação com a morte.

"Não tenho medo algum da morte. Isso, como já falei, ainda vai demorar muito para acontecer comigo. E tem outra coisa: o Pelé não vai ser sepultado no Memorial. Ele é imortal, eterno. Quem vai ser é o Edson", ressaltou ao jornal.

Mudança de andar

Apesar de ter adquirido um lóculo no nono andar, após a morte de Pelé, sua família e a administração do Memorial Necrópole Ecumênica concordaram em mudar o local do sepultamento. Pelé será agora enterrado no primeiro andar do cemitério num mausoléu especial, que também tem vista para a Vila Belmiro.

A mudança ocorreu devido ao grande público que a sepultura de Pelé deve atrair. Segundo a administração do cemitério, o acesso para a visitação será facilitado com o novo local. O mausoléu deve reunir ainda homenagens ao rei do futebol.

Boatos que circulavam na internet sobre um suposto caixão dourado escolhido pelo futebolista foram ainda desmentidos pela administração do cemitério.

Velório na Vila Belmiro

Outro desejo de Pelé para a sua despedida final foi o velório na Vila Belmiro, onde aos 15 anos foi apresentado aos dirigentes dos Santos e depois revelado para o mundo. O clube foi sua casa por pouco mais de 18 anos. Com a camisa do alvinegro praiano, Pelé conquistou duas Taças Libertadores da América, dois Mundiais Interclubes, quatro Torneios Rio-São Paulo, dez Campeonatos Paulistas, além de cinco Taças Brasil e um Torneio Roberto Gomes Pedrosa (estes posteriormente considerados títulos brasileiros pela CBF).

Fãs esperaram até três horas em fila para dar adeus a Pelé Foto: Wagner Meier/Getty Images

A preparação para o velório começou pouco antes da morte de Pelé na quinta-feira passada. Internado desde o fim de novembro, o ex-jogador teve uma piora em seu estado de saúde em 22 de dezembro. Diante desse quadro, sua família entrou então em contato com Santos para organizar a despedida.

Foi também um pedido da família que o velório de Pelé ocorresse somente após a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Desde às 10h desta segunda-feira, fãs e amigos de Pelé se despendem do rei na Vila Belmiro. Até às 5h desta terça, mais de 150 mil pessoas já haviam passado pelo velório. Muitos tiveram que esperar até três horas na fila de pouco mais de um quilômetro.

Entre as figuras ilustres que já se despediram de Pelé estão vários ex-ídolos do Santos – como Serginho, Zé Roberto, Elano, João Paulo, Narciso – jogadores da equipe atual, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes, Supla, o presidente da Fifa, Gianni Infantino, e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas.

Último adeus

O velório de Pelé termina às 10h desta terça, com o fechamento dos portões da Vila Belmiro. De lá, o corpo do rei seguirá em cortejo pelas ruas de Santos. O cortejo irá até o canal 6, onde mora a mãe de Pelé, Celeste Arantes. Está previsto que o caixão seja transportado num carro aberto do Corpo de Bombeiros.

Após passar pelo canal 6, o cortejo volta para a região da Vila Belmiro, onde também fica o cemitério vertical. A cerimônia de sepultamento no Memorial Necrópole Ecumênica está prevista para acontecer por volta do meio-dia e não será aberta ao público. Apenas os familiares de Pelé participarão do ato.

cn/lf (ots)