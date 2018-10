Opositor russo Alexei Navalny deixa a prisão

O mês de outubro em imagens

Fogo em trem de alta velocidade na Alemanha

Um trem de alta velocidade que ia de Colônia para Munique, na Alemanha, pegou fogo durante o trajeto próximo a Dierdorf. Cinco pessoas se feriram levemente ao sair do veículo. As causas do incêndio estão sendo investigadas. As chamas começaram no primeiro vagão logo após a locomotiva. (12/10)