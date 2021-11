Oposição da Venezuela volta às urnas em eleições regionais

Partidos contrários a Maduro encerram boicote eleitoral de quatro anos e participam de eleições regionais neste domingo. Caracas faz concessões democráticas para tentar desbloquear ativos no exterior e retomar comércio.

Os partidos da oposição da Venezuela encerraram um boicote eleitoral de quatro anos neste domingo (21/11) e participaram de eleições regionais em todo o país.

Mais de 130 observadores internacionais estiveram presentes, principalmente da União Europeia (UE), em meio a garantias do governo do presidente Nicolás Maduro de que as eleições seriam livres e justas.

As eleições são realizadas em um momento no qual Caracas tenta retomar suas relações com os Estados Unidos e outros países por meio de demonstrações de boa vontade. O país sul-americano enfrenta uma longa crise econômica e estás sob sanções internacionais.

Apesar do retorno da oposição, o movimento chavista liderado por Maduro é considerado o provável vencedor da maioria das eleições regionais.

Por que a Venezuela está fazendo concessões democráticas?

O governo Maduro, que não é reconhecido como legítimo por Washington, espera que parte dos centenas de milhões de dólares da Venezuela armazenados no exterior sejam desbloqueados.

Ele também quer poder vender seu petróleo mais facilmente, especialmente aos EUA, que historicamente foi seu principal comprador, e acabar com barreiras às importações.

Partido de Maduro deve manter o domínio da maioria dos estados. Foto: Federico Parra/AFP/Getty Images

Para isso, Caracas fez algumas concessões, inclusive convidando observadores da UE pela primeira vez em 15 anos para acompanhar as eleições.

Entretanto, espera-se que o partido socialista que governa o país mantenha seu domínio. Observadores dizem que a oposição tem chances de vencer em apenas seis dos 23 estados do país.

Qual é a situação da oposição?

As eleições deste domingo escolherão 23 governadores de estados, além de prefeitos e vereadores em todo o país.

Henrique Capriles, antigo candidato presidencial que perdeu para Hugo Chávez em 2012 e para Maduro um ano depois, disse que a oposição provavelmente não terá um bom desempenho em função de suas divisões internas.

Juan Guaidó, reconhecido como o presidente legítimo pelos EUA e cerca de 50 outros países, mas não mais pela UE, conclamou a oposição a "unificar a luta". Contudo, ele disse que não planejava votar neste domingo.

"O que vamos ver é uma luta pelo segundo lugar, porque o segundo lugar significará simbolicamente qual oposição terá peso", disse Felix Seijas, diretor da empresa de pesquisas Delphos, à agência de notícias AP.

bl (AP, AFP)