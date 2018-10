Opinião

Opinião: Queremos mesmo evitar uma catástrofe climática?

Novo relatório do IPCC traça passos necessários para o aquecimento do planeta ficar abaixo de 1,5°C. Para a jornalista Sonya Diehn, questão central é: as pessoas estão mesmo dispostas a fazer algo?

O relatório do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) é bem claro: meio grau faz uma enorme diferença. Nós já aquecemos o mundo em cerca de 1°C desde os tempos pré-industriais – com efeitos desastrosos. Nossos recifes de corais estão morrendo, os níveis dos oceanos estão subindo, espécies estão sendo extintas e fenômenos meteorológicos extremos estão aumentando. Em 2015, com o Acordo de Paris, praticamente todos os países do mundo concordaram em limitar o aquecimento global a no máximo 2°C, mas preferencialmente a 1,5°C. O novo relatório, divulgado após anos de elaboração pelo órgão científico das Nações Unidas, destaca como manter o aquecimento global abaixo de 1,5°C ainda pode salvar nossos recifes de corais. O Ártico só teria um verão sem gelo a cada cem anos em vez de um a cada década. Até 2100, a elevação do nível do mar seria 10 centímetros menor. Ultrapassar 1,5°C significaria uma enorme diferença na frequência e na severidade de eventos climáticos extremos – vamos lembrar das ondas de calor que assolaram o Hemisfério Norte durante o verão deste ano na região. Esta poderia se tornar a nova normalidade. Resumindo, os sistemas da Terra dos quais dependemos para viver permaneceriam praticamente intactos com um aquecimento abaixo de 1,5°C. Abaixo de 2°C, não há certeza para isso. Então, podemos conseguir? O relatório do IPCC traça claramente quais os passos necessários para ficarmos abaixo do limite de 1,5°C. Não é nada menos que uma transformação radical. Globalmente, precisaríamos cortar nossas emissões de carbono praticamente pela metade durante a próxima década. Seria necessário alcançar emissões "líquidas zero" até a metade deste século. A produção de energia teria que ser rapidamente deslocada para as renováveis. Combustíveis fósseis – especialmente as mais poluentes, como carvão – teriam que ficar embaixo da terra. Nossos meios de transporte teriam que ser transferidos para a e-mobilidade, abastecidos por eletricidade renovável. Precisaríamos usar nossas terras agrícolas de forma muito mais eficaz. Teríamos de construir nossos edifícios e cidades para que sejam mais eficientes do ponto de vista energético. E, claro, seria necessário alterar nosso estilo de vida – especialmente em países industrializados – para consumir e gerar menos lixo. É tudo possível – o relatório esboça um roteiro para concretizar essas medidas. Então, na verdade, a questão não é se podemos manter o aquecimento global abaixo de 1,5°C. A questão real é se queremos fazê-lo. Fato é que não será fácil. A política não vem acompanhando o ritmo da ciência. Governos vêm demonstrando uma patética falta de vontade política para a ação climática. Em vários países confirma-se uma tendência global perturbadora de eleger populistas de direita. Hoje em dia, negadores do clima estão sentados nos governos de alguns dos países mais poderosos do mundo. Alguns dizem que será preciso nada menos que um movimento popular de massas para eleger políticos que priorizem as mudanças climáticas, que cobrem os eleitos, que bloqueiem o poder do lobby dos combustíveis fósseis e que pressionem pela transparência das empresas. Claro que também muitos de nós terão que fazer algumas renúncias: menos férias com viagens de avião; um carro menor; comer carne com menos frequência. Mas a questão fundamental é: temos mesmo um opção? Você quer que milhões de pessoas percam suas casas e o seu sustento? Você e sua família estão preparados para enfrentar cada vez mais ondas de calor, secas, chuvas torrenciais e inundações? Você está disposto a ver sua própria segurança alimentar em risco? Se você se importa com o futuro, deveria estar disposto a fazer alguns sacrifícios agora e agir para cobrar os políticos. Você está disposto? ---------------- A Deutsche Welle é a emissora internacional da Alemanha e produz jornalismo independente em 30 idiomas. Siga-nos no Facebook | Twitter | YouTube | WhatsApp | App | Instagram | Newsletter Verão com borboletas, outono sem lagartas Dias de cão no verão A Europa teve recordes de temperatura neste verão. Enquanto na Espanha foi registrada a máxima de 46°C, em algumas cidades alemãs os termômetros marcaram em torno dos 40°C. Mas se a maioria dos animais lutava contra o calor, houve uma notável exceção.

Verão com borboletas, outono sem lagartas Clima quente e seco Para a maioria das espécies de borboletas, a onda de calor foi muito bem-vinda, pois em algumas regiões europeias o verão é tipicamente chuvoso. "O tempo de voo delas é restringido por frio e umidade. E, se não voam, não se alimentam", diz Paul Ashton, chefe do departamento de Biologia da Universidade Edge Hill, no Reino Unido. Então, ao menos para borboletas adultas: sem chuvas, sem problemas.

Verão com borboletas, outono sem lagartas Sem lugar para pôr ovos Embora o clima quente e seco seja bom para o tempo de voo e a alimentação das borboletas, é provável que mesmo assim elas enfrentem problemas. "Considerando o outono, a postura e a eclosão dos ovos, pode haver dificuldades no futuro", aponta Ashton. Após longos períodos de calor extremo, as folhas onde as borboletas normalmente depositam seus ovos podem secar.

Verão com borboletas, outono sem lagartas Espécie exigente e ameaçada A borboleta marrom de argus ("Aricia agestis"), encontrada na Escócia e norte da Inglaterra, não pode simplesmente mudar para outra folha se a planta que escolheu está seca. A espécie deposita seus ovos exclusivamente na "rock rose", planta da família "Cistaceae" que só cresce em solo rochoso – o que significa que ela murcha mais rápido em climas quentes e secos.

Verão com borboletas, outono sem lagartas Poucas lagartas famintas à vista A falta de plantas para postura de ovos significa menos lagartas. Portanto, embora seja provável que se vejam mais borboletas neste verão europeu, não se esperam toneladas de lagartas para o outono. A longo prazo, a onda de calor também não é boa para as borboletas. O declínio do número de insetos em todo mundo também se aplica às borboletas.

Verão com borboletas, outono sem lagartas Refúgio de flores silvestres Para salvar borboletas e outros insetos, como as abelhas, muitas cidades começaram a plantar flores silvestres. Moradores de Bonn, na Alemanha, criaram este campo: "Bonn blüht und summt" (Bonn floresce e faz zumbido), que garante comida para os insetos no verão e um local de descanso no inverno.

Verão com borboletas, outono sem lagartas Mais frio é melhor A longo prazo, o aquecimento global prejudica mariposas como a fritilária-dos-pântanos. Essas espécies de alta altitude estão adaptadas a voar em condições muito frias. Na Escócia, a fritilária-dos-pântanos vive em elevações acima de 600 metros. Quando o tempo esquenta, ela voa mais alto. Mas há um limite de altitude que pode alcançar – e morre se não encontrar as plantas que precisa.

Verão com borboletas, outono sem lagartas Fim da destruição de habitat O pesquisador Ashton diz que uma das principais razões para o declínio das borboletas, além do aquecimento global, é a perda de habitat. "É em parte devido às circunstâncias e em parte devido à intensificação agrícola", explica o ecologista. Se quisermos continuar vendo borboletas, e não apenas em vitrines, precisamos agir agora. Plantar belas flores silvestres no quintal pode ser um começo! Autoria: Carla Bleiker (ca)



Leia mais

Áudios e vídeos relacionados