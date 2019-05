Opinião

Opinião: Futuro incerto para Merkel

A votação desastrosa do Partido Social-Democrata alemão, membro do governo, no pleito para o Parlamento Europeu pode culminar na saída da chanceler do poder, após 14 anos. Isso significaria novas eleições na Alemanha.

Propaganda da CDU e do SPD: parceiros de coalizão na Alemanha. Mas por quanto tempo?