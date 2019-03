Opinião: Apagão na Venezuela, medo em Cuba

Como um trauma nacional, os longos cortes elétricos, o transporte público em colapso e as prateleiras vazias dos supermercados ficaram gravados na memória de várias gerações. Nos dias atuais, as imagens de obscuridade e caos emitidas pela Venezuela avivam novamente esse fantasma em Cuba.

No país com as maiores reservas de petróleo do mundo, a população caminha no escuro, cozinha apressada a comida para evitar que estrague por falta de refrigeração, e 21 pacientes morreram em hospitais por falta de eletricidade, segundo a ONG Médicos pela Saúde. A insegurança nas ruas se agrava com a falta de energia, e a falta de cobertura de celular mantém incomunicáveis centenas de milhares de famílias. A situação não poderia ser mais simbólica, como se uma longa noite tivesse acabado por pairar sobre o país.

O Palácio de Miraflores culpa pelo fracasso um ataque descomunal pelos seus inimigos internos com "o apoio e a assistência dos Estados Unidos" e afirma ter provas que apresentará às Nações Unidas. Mas a verdade é que, durante a última década, os apagões se tornaram um cenário comum na Venezuela e que vozes alertando para a deterioração da rede elétrica têm se acumulado. Os primeiros testemunhos e relatos que estão sendo divulgados indicam que o que começou na quinta-feira passada (07/03) tem mais semelhança com um desastre anunciado do que com um golpe desestabilizador.

Como um gigante ferido no calcanhar, o país sul-americano vive momentos que poucos poderiam ter imaginado há duas décadas, quando milhões de venezuelanos levaram Hugo Chávez à presidência da República e iniciaram um processo de renovação que levou ao atual regime de Nicolás Maduro, este criticado por organizações internacionais, repudiado por grande parte da população e considerado por outros como um "traidor" do chavismo.

Nestes dias difíceis, em vez de implementar um mecanismo de emergência eficaz e de fornecer informações transparentes sobre a situação do sistema elétrico, Maduro preferiu assumir papel de vítima, aproveitar a ocasião para exclamar slogans políticos e refugiar-se no secretismo. Por sua vez, a Assembleia Nacional, com Juan Guaidó à frente, decidiu cortar todo o abastecimento de petróleo a Cuba e convocar manifestações contra quem chamam de "o usurpador".

A tensão cresce na Praça da Revolução de Havana à medida que se aprofunda a crise econômica interna e aumenta a ameaça de perder as remessas de petróleo que, apesar de terem diminuído nos últimos anos, continuam chegando à ilha vindas da Venezuela. Mas o que o governo cubano mais teme é a reação do povo, como se comportarão os cidadãos se o chamado "Período Especial" voltar, não como um fantasma, mas como uma realidade.

A cubana Yoani Sánchez é jornalista e apresenta o programa La voz de tus derechos no canal de TV da DW em espanhol.

______________

A Deutsche Welle é a emissora internacional da Alemanha e produz jornalismo independente em 30 idiomas. Siga-nos no Facebook | Twitter | YouTube

| WhatsApp | App | Instagram | Newsletter