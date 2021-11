A Operação Condor foi uma aliança entre ditaduras militares da América do Sul para coordenar sequestros e desaparecimentos de opositores políticos nas décadas de 1970 e 1980.

As ditaduras militares aconteceram na Argentina (1976-1983), no Brasil (1964-1985), Uruguai (1973-1985), Paraguai (1954-1989), na Bolívia (1971-1978) e no Chile (1973-1990). Na Argentina, organizações de direitos humanos estimam que a quantidade total de sequestrados, torturados e assassinados pela ditadura é de cerca de 30 mil pessoas.