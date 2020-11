Onde é mais provável contrair o coronavírus?

Na Alemanha, só se fala disso: os donos de restaurantes temem por sua existência, a indústria de eventos dá adeus a seu modelo de negócios e artistas e profissionais do setor cultural estão estarrecidos. No esporte, fala-se de uma "catástrofe" e empresas de médio porte já alertam para um "golpe fatal" que atingirá dezenas de milhares de firmas.

É fato que mais de 62% dos alemães consideram o lockdown necessário, segundo uma pesquisa da revista alemã Spiegel. Muitos setores da sociedade, porém, não veem essa necessidade em seu campo de atuação. Isso se explica em parte pelas declarações e informações um tanto contraditórias sobre os locais de infecção nas últimas semanas.

A DW fez uma checagem dos fatos para esclarecer o que se sabe – e o que não se sabe – sobre onde é possível contrair o novo coronavírus.

Onde as pessoas se infectam na Alemanha?

Atualmente, a maioria dos habitantes da Alemanha contrai o coronavírus em espaços privados. De acordo com o Instituto Robert Koch (RKI), a própria residência é o local mais comum de infecção (dados de 27 de outubro). Lares de idosos e casas de repouso, seguidos pelo local de trabalho, também têm um grande peso na transmissão da doença. O índice de infecção é bem menor em espaços de lazer, hoje fortemente afetados pelo lockdown parcial imposto no país.

O número de infecções contabilizado na área médica, como em hospitais ou consultórios, é comparativamente mais controlável, embora ocorra um aumento significativo recentemente. O mesmo ocorre com os centros de educação, ou seja, escolas ou jardins de infância, ou em abrigos para refugiados. Restaurantes, hotéis e pousadas, que estão entre os mais afetados pelas novas medidas, são responsáveis apenas uma proporção muito pequena das infecções na Alemanha.

Ainda menor parece ser o risco de se infectar no transporte público. Mas isso também pode ser atribuído à enorme queda no número de passageiros. Uma grande parte das infecções também ocorre em locais não especificados pelo RKI, agrupados portanto na categoria "outros".

Os locais de infecção são os mesmos da primeira onda de covid-19?

Não, existem diferenças claras. No auge da primeira onda na Alemanha, os lares de idosos e as casas de repouso respondiam por mais contágios do que as residências particulares. Além disso, o setor médico – sobretudo hospitais –, bem como abrigos para refugiados, eram locais de infecção muito mais frequentes do que agora.

O transporte público, segundo o RKI, não está entre os focos de disseminação do coronavírus

Escolas e jardins de infância, por outro lado, não desempenharam nenhum papel na pandemia no início do ano. A razão é lógica: ao contrário de agora, esses locais permaneceram fechados. Também chama a atenção o fato de que o local de trabalho, apesar de ter desempenhado um papel secundário na primeira onda, seja agora responsável por um número significativamente maior de casos. Em junho, o aumento acentuado nas infecções no ambiente profissional se deve principalmente a surtos em matadouros e fábricas que empregam trabalhadores sazonais.

As formas de contágio na Alemanha, portanto, mudaram em comparação com a primeira onda da pandemia. Parcialmente em decorrência de diferentes medidas tomadas pelas autoridades, a variação nas estatísticas só ficará mais clara quando houver mais dados disponíveis sobre o atual aumento de casos no país.

Escolas e jardins de infância permanecem abertos. Isso é justificável?

Apesar de amplos fechamentos na vida pública, os governos da Alemanha e da França decidiram manter as escolas e jardins de infância abertos. Uma das justificativas é a importância especial da educação para a sociedade.

Se nos atermos somente aos números, a decisão parece compreensível. Mesmo que escolas e jardins de infância desempenhem certo papel nos meios de contágio, ele é comparativamente pequeno. De acordo com os dados do RKI, são poucos os surtos que ocorrem nos centros de educação. E isso também ocorre em outros países: na Irlanda, menos de 7% dos casos foram registrados em escolas; na Espanha, 6%. Isso se deve ao fato de que os jovens são menos afetados pelo vírus do que os mais velhos. Em agosto, a proporção de infectados de até 18 anos de idade era inferior a 5% na Europa.

Quão representativos são os dados?

Infelizmente, os dados do RKI são limitados. As estatísticas da agência governamental alemã de controle e prevenção de doenças infecciosas registram apenas os chamados "eventos de surto", ou seja, casos onde são documentadas duas ou mais infecções. "Apenas cerca de um quarto do total de casos reportados de covid-19 pode ser atribuído a um surto", informou o instituto.

Questionado pela DW sobre os 75% restantes das infecções na Alemanha, o RKI admitiu que não tem dados específicos sobre esses casos. A pedido da DW, o Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças (ECDC) tampouco pôde fornecer quaisquer dados sobre os locais de infecção.

No que diz respeito à localização das infecções, portanto, três quartos dos casos no país não estão documentados. Isso se deve, por um lado, à complexidade de atribuir de forma confiável uma única infecção a um local, já que algumas pessoas permanecem assintomáticas por vários dias, tornando praticamente impossível o rastreamento.

Por outro lado, a falta de dados dificulta uma reação precisa frente à pandemia – e não apenas na Alemanha. Dados de outros países, contudo, mostram tendências semelhantes. Estudos na Coreia do Sul, por exemplo, também colocam as residências no centro dos locais de contágio, onde há "seis vezes mais probabilidade de se infectar com Sars-CoV-2" do que em outros espaços. Um estudo chinês apresentou conclusões semelhantes, indicando que a proporção de infecções em domicílios particulares é de 69%.

Onde se escondem os coronavírus Maçanetas contaminadas Os coronavírus conhecidos permanecem infecciosos em superfícies como maçanetas por quatro a cinco dias, em média. Como todas as infecções por gotículas, o Sars-Cov-2 se propaga por mãos e superfícies tocadas com frequência. Embora seja ainda relativamente desconhecido, os especialistas partem do princípio que os conhecimentos sobre as variedades já estudadas se aplicam ao novo coronavírus.

Onde se escondem os coronavírus Refeições arriscadas Por isso é necessário certo cuidado durante o almoço no refeitório do trabalho – se ainda estiver funcionando. Em princípio, coronavírus contaminam pratos ou talheres se alguém infectado espirra ou tosse diretamente neles. No entanto, o Departamento Federal alemão de Avaliação de Riscos (BfR) enfatiza que "até agora não se sabe de infecções com o Sars-Cov-2 por esse meio de transmissão".

Onde se escondem os coronavírus Medo de importados? Ainda segundo o BfR, os pais não precisam temer um contágio através de brinquedos importados. Até o momento não pôde ser comprovado nenhum caso desses. Os estudos sugerem que o novo coronavírus seja relativamente instável em termos ambientais: os patógenos permaneceriam infecciosos durante vários dias sobretudo a temperaturas baixas e alta umidade atmosférica.

Onde se escondem os coronavírus Vírus pelo correio? Em geral, coronavírus humanos não são especialmente resistentes sobre superfícies secas. Como sua estabilidade fora do organismo humano depende de diversos fatores ambientais, como temperatura e umidade, o BfR considera "antes improvável" um contágio por pacotes de correio – embora ressalvando ainda não haver dados mais precisos sobre o Sars-Cov-2.

Onde se escondem os coronavírus Pingue-pongue entre cão e dono? Meu cachorro pode me contagiar e eu a ele? Também o risco de contaminação de animais domésticos é considerado muito baixo pelos especialistas, embora não o descartem. Os próprios animais não apresentam sintomas patológicos. Caso infectados, contudo, é possível transmitirem o coronavírus pelas vias respiratórias ou excreções.

Onde se escondem os coronavírus Verduras assassinas? Igualmente improvável é a transmissão do Sars-Cov-2 através de alimentos contaminados, na avaliação do BfR, não sendo conhecidos casos comprovados. Lavar cuidadosamente as mãos antes do preparar da refeição continua sendo mandatório nos tempos da covid-19. Como os vírus são sensíveis ao calor, aquecer os alimentos pode reduzir ainda mais o risco de contágio.

Onde se escondem os coronavírus Longa vida no gelo Embora os coronavírus Sars e Mers conhecidos até o presente reajam mal ao calor, eles são bastantes resistentes ao frio, permanecendo infecciosos a -20 ºC por até dois anos. Também aqui, contudo, não há qualquer indício de cadeias infecciosas do Sars-Cov-2 por meio do consumo de alimentos, mesmo supercongelados.

Onde se escondem os coronavírus Animais silvestres são tabu Um efeito positivo do surto de covid-19 é a China ter proibido o consumo de carne de animais selvagens. Há fortes indícios de o novo coronavírus ter sido transmitido aos seres humanos por um morcego. O animal, porém, não teve qualquer culpa: ele foi possivelmente servido como iguaria, certamente contra a própria vontade. E agora os seres humanos amargam a "maldição do morcego que virou sopa"... Autoria: Julia Vergin (av)